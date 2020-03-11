Grand Theft Auto 6, 25 Mart'ta duyurulabilir

Grand Theft Auto, kısa adıyla GTA, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en iyi oyun serilerinden bir tanesi. Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 7 yıl geçmesine rağmen hala en çok oynanan oyunların başında geliyor.

2018'de açıklanan rakamlara göre tam 95 milyon adet satan GTA 5, yavaş yavaş yerini GTA 6'ya bırakmaya hazırlanıyor. Her ne kadar oyunla ilgili şimdiye kadar pek fazla bilgi bulunmasa da 4Chan isimli site, oyunun 25 Mart tarihinde tanıtılacağını iddia etti.





RED DEAD REDEMPTION 2'Yİ DE BİLMİŞTİ

Dünyanın en popüler forumlarından bir tanesi olan 4Chan, Rockstar Games ile ilgili sızdırdığı bilgilerle tanınıyor. Örneğin şirketin popüler oyunu olan Red Dead Redemption 2'nin çıkış tarihi de bu platform aracılığıyla ortaya çıkmıştı.

Bu nedenle, GTA 6'nın bu ay içinde tanıtılacağı haberinin de doğru olduğu söyleniyor.

Grand Theft Auto 6 hakkında yeni bilgiler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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