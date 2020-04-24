Grandük nedir

Dönemin feodal yapısı gereği birçok unvan ve soyluluk mertebesinin ortaya çıktığı 16, 17 ve 18. yüzyıllarda, orta-üst kıdemi ifade eden grandük, Batı Avrupa'da ve Cermen ülkelerinde kullanılan bir unvandır.

YETKİSİ SADRAZAMA EŞTİR

Tarihte ilk olarak Doğu Roma İmparatorluğu hayıtlarında rastlanılan bu tabir, o dönem için devletin ikinci adamını –yani günümüzde başbakanı – tanımlamak için kullanıldı. Grandükün yetkileri, Osmanlı İmparatorluğu'nda sadrazamınkine eş değerdi.

RUSYA'DA PRENSLERE VERİLİRDİ

İlerleyen yüzyıllarda Avrua’daki taşra krallarına verilen bir unvan haline gelen grandük, protokolde kralın ve arşidükün altında, diğer düklerden ise yukarıda yer alır. Grandüklerin eşlerine grandüşes adı verilir.

Avrupa’da yaygın bir unvan olan grandük, 16. yüzyıl ortalarında kurulan ve 17. yüzyılda hakim bir güç olan Çarlık Rusya'da, prenslere verilen bir unvan olarak öne çıkar.