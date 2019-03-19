Green Card aldıktan sonra ABD’de nereye yerleşebilirim

Amerika'da her bir eyalet ve bölge farklı konumlara yerleşmiş durumda. Örneğin New York ticari, Texas enerji ve petrol, Washington politika ve hükümet görevlilerinin yoğunlukta olduğu, Florida ise tatil ve eğlence merkezlerinin yoğun olduğu bir bölge. Buraya hangi amaç için geleceğinizi önceden belirlemek ve ona göre düzen kurmak lazım. Amerika'ya eğitim ve yaşamak amacıyla gitmek isteyen herkese bol şanslar dilerim. Kazandıktan sonra nerede yaşayacağım sorusunun yanıtını arayacaksınız, e hadi başlayalım.

GREEN CARD ÇIKTIKTAN SONRAKİ SÜREÇ

Görüşme bitiminde konsolosluk görevlisi, vizenizin onaylanıp onaylanmadığını size bildirecek. Onaylanırsa, daha fazla talimat verilecek, onaylanmadıysa ret gerekçesi size bildirilecek. Pasaport verildiğinde Green Card, vizeniz pasaportunuzdaki bir sayfada olacak. Onu kontrol etmeniz gerek. Herhangi bir hata bulunursa derhal konsolosluğa bildirmenizde fayda var. Sonraki süreçte dokümanlar içeren mühürlü bir paket alacaksınız. Bu paketi sakın açmayın. ABD limanına girerken (çoğunlukla ABD’ye giriş yaptığınız havaalanı) ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesine (CBP) gönderilmesi gerek.

Vizenizin süresi dolmadan ABD’ye gitmeniz gerek. Genellikle, 6 ay geçerli ancak bazen tıbbi muayeneniz vizenizin geçerliliğinden daha erken sürede biterse, geçerlilik altı aydan az olacaktır. Web siteleri aracılığıyla hükümete 165 dolarlık bir göçmen ücreti ödemelisiniz ya da mühürlü paketi aldıktan sonra varış noktasında ödeme yapabilirsiniz. ABD’ye gitmeden önce çevrimiçi ödeme yaparsanız, yeşil kartınızı daha erken alırsınız. ABD’ye gidip ödeme yaparsanız, yeşil kartın alınması biraz zaman alabilir.

BELİRLEYİCİ UNSURLAR

- Herkesi ilgilendiren bir durum değil ancak eğer ailenizde engelli bir kişi varsa eyalet ve şehirlerin sundukları imkanları göz önünde bulundurun.

- Çocuğunuz varsa, taşındığınız bölgenin devlet okullarının kalitesi. buna dikkat etmezseniz, sırf çocuğunuza iyi bir eğitim sağlayabilmek için varınızı yoğunuzu özel okullara harcamanız gerekebilir. Örneğin, Silicon Valley’de birbirinden bir caddeyle ayrılan Cupertino ve Sunnyvale şehirleri arasında emlak fiyatları %50 oynayabiliyor. Caddenin Sunnyvale tarafında 900 bin dolara bahçeli ev bulunabilirken aynı caddenin Cupertino yakasında benzer bir eve 1.4 milyon istiyorlar. Nedeni de Cupertino ABD’nin en iyi school district’lerinden biriyken Sunnyvale’in ortalamada kalması.

- Şehrin ortalama gelir ve pahalılık sıralamasındaki yeri. Örneğin San Francisco ortalama gelir ve iş imkanları açısından en önde gelen şehirlerden ancak çok iyi bir işe sahip olsanız bile hayat pahalılığı yüzünden ev sahibi olmak, para biriktirmek oldukça zor.

- İş imkanları... Özellikle, iki sahile yayılmış büyük şehirler bu konuda ideal. Tabi mesleğiniz belli bölgelerde yoğunlaşmışsa sizin de o bölgelere taşınmanız iş bulma ihtimalinizi artıracaktır.

SICAKKANLI İNSANLAR DENVER’DE

Denver, ABD'nin Kolorado eyâletinin başkenti ve en büyük kenti oluyor. İnsanları şaşırtıcı derecede yardımsever ve sıcakkanlı. Denverlılar pek dışarıda dolaşmazlar. Burada gezilebilecek neresi var diye sorarsanız; şehir merkezinde 16. street mall diye bir cadde var. Gidip gördüğünüzde etraftaki insan sayısının bir elin parmağını geçmediğini fark edersiniz. Amerika'nın en büyük su parkı olan Water World da burada. Yazın sıcaklık, 25-30 derece arasında kalıyor, neredeyse her akşamüstü de yağmur yağar. Çok huzurlu, güvenli, trafik gürültüsünün, su sıkıntısının olmadığı yemyeşil bir şehir, gezilesi değil ama yaşanılası bir yer.

KOLAY İŞ BULABİLME İMKANI: HOUSTON

Houston, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük dördüncü, Teksas eyâletinin en büyük şehri olan kent. Buranın listede olmasının sebebi, Amerika'da başlangıç yapabilmenin diğerlerinden daha kolay olması. Burası, çok ırklı nüfus aralarına kolayca karışabilmenize olanak verir, birçok iş kolunun burada olması kolaylıkla iş bulabilmenize olanak sağlar. Ev kiraları diğer yerlerle kıyaslandığında oldukça da avantajlı.

-Kolay iş bulabilme,

-Irkçılıkla karşılaşma riskinin minimal seviyede olması,

-Ev kiralama fiyatlarının çok uygun oluşu.

Ayrıca değinmeden edemeyeciğimiz bir şey daha var ki o da halkı. Çok sıcakkanlıdırlar, konuşmayı çok severler, yardım etmeye de bayılırlar.

DAĞ HAVASINDA HUZURLU BİR ŞEHİR: BOULDER

Boulder, ABD’nin Colorado eyaletine bağlı bir şehir. Denver’a arabayla yarım saat uzaklıkta 130.000 nüfuslu sevimli bir kent. California sıcakkanlılığını dağ teması içinde yaşatıyor. Herkes samimi ve misafirperver, university of colorado kampüsü zaten rüya gibi, Downtown dedikleri yer kasaba havasında, sokaklarına Amerika'nın şirketleşmiş yüzü hiç bulaşmamış gibi. Doğasıyla, mimarisiyle, kafeleri pub’ları ile ABD’nin en yaşanılası şehri. Ayrıca suç oranı çok düşük. Buraya ABD’nin Amsterdam’ı diyorlar.

COUNTRY MÜZİĞİN BAŞKENTİ: NASHVİLLE

Nashville, ABD'deki Tennessee eyaletinin başkenti ve Memphis'ten sonra en büyük şehri. Yolunuz düşerse Broadway'deki mekanlara mutlaka gidin. Şehirde genellikle zengin Hristiyanlar bulunuyor. Çevre düzenlemesi mükemmel olduğu için ayrılmak istemeyeceğiniz bir şehir. Kurallara oldukça bağlılar, özellikle trafik kurallarına. Türkiye'de de bulunan birçok markanın ürünleri, Türkiye'ye nazaran çok daha uygun fiyatlarla satılıyor.

lkenin en uzun nehirlerinden biri olan Cumberland Nehri kenarında kurulmuş olan güzel kent, tüm ülkede ve hatta dünyada "country müziğinin kalbinin attığı şehir" olarak biliniyor. "Country müziğin başkenti" de denilen şehir, sayısız müzik sanatçısı yetiştirmiş; özellikle de Johnny Cash ve şarkıları şehirde bir efsane.Nashville'in insanıyla sorun yaşamanız zordur. Hepsi çok güler yüzlü ve yardım severler.

TÜRKLERİN BEYİN GÖÇÜ YAPTIĞI YER: SEATTLE

Seattle, ABD’nin kuzeybatı ucunda bulunan ve idarî bakımdan Washington eyaletinin King Kontluğu’na bağlı bir şehir. Nüfusu da 3.905.000 civarında.

Yurt dışına beyin göçü söz konusu olduğunda, son dönem Türklerin en çok tercih ettiği ABD şehirlerinden biri Seattle. Bu durumun en önemli nedeni, eyaletin çok iyi ve köklü bir eğitim sistemine sahip olması. Bir sonraki önemli neden ise eyaletin ekonomisinin can damarının yüksek teknolojiye ve ticarete dayalı olması.

Pek çok eğitimli Türk de özellikle son yıllarda Seattle’a çalışmak, yatırım yapmak ya da daha kaliteli bir yaşam sürmek için yerleşiyor. Bugün Seattle’da 10-12 bin civarında vatandaşımız yaşıyor. Ayrıca şehirde, Türklerin saygınlığı oldukça üst düzeyde. Buradaki büyük firmalarda çalışan üst düzey yöneticiler, önemli doktorlar, başarılı akademisyenler arasında çok sayıda Türk görebilirsiniz.