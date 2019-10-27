Greta Thunberg'in adı, bir böcek türüne verildi

Londra Doğa Tarihi Müzesinin sitesinde, ilk kez 1960'larda Kenya'nın başkenti Nairobi'de kuru ot ve toprak örneklerinde gözlenen, 1978'de müzeye bağışlanan Ptiliidae familyasından bir böceğe, "dünya çapında iklim eylemlerine ilham vermesi ve bu konuda farkındalık yaratması" sebebiyle Greta Thunberg'in isminin verildiği açıklandı.

GÖZLERİ VE KANATLARI YOK

"Nelloptodes gretae" olarak adlandırılan böceğin, bir milimetreden küçük olduğu, gözleri ve kanatlarının bulunmadığı belirtildi.

"MÜCADELESİNDEN ETKİLENDİM"

Böceğin yeni bir tür olduğunu keşfeden Doğa Tarihi Müzesi'nde görevli bilim adamı Michael Darby, "Bu genç mücadelecinin yaptığı işten çok etkilendiğim için bu ismi seçtim ve çevre meselelerine farkındalığın artması yönündeki üstün çabasına teşekkür etmek istedim." dedi.

İsmini Greta Thunberg'den alan böcekle ilgili bilimsel ayrıntılar, "The Entomologist's Monthly Magazine" dergisinde yayımlandı.