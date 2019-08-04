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Greyderle 6 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü serbest kaldı

Edirne'de yaşanan feci kazanın ardından sosyal medyayı ayağa kaldıran karara, savcılık itiraz edecek.

DHA | 04.08.2019 - 14:18..
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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Şükrüköy'de Köy Hizmetleri'ne ait Akın Cevdet Gündoğan (23) yönetimindeki greyder, evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüyen 6 yaşındaki Eymen Kayra Taş'a çarptı.

Küçük çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Gündoğan ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Greyderle 6 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü serbest kaldı

'YOLA ANİDEN FIRLADI' SAVUNMASI

Yapılan incelemede, olay yerinde 22 metre fren izine rastlandı. Greyder sürücüsünün, daha önce de köy içi yollarda hızlı gittiği için köylülerce uyarıldığı öne sürüldü. Gündoğan, jandarmadaki ifadesinde, köy içinde viraja geldiği sırada Eymen'e yola aniden çıkması sonucu çarptığını söyledi.

Greyderle 6 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü serbest kaldı

GREYDER SÜRÜCÜSÜ SERBEST KALDI

Eymen Kayra Taş'ın cenazesi, cuma günü Şükrüköy'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Aynı gün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen greyder sürücüsü Akın Cevdet Gündoğan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taş ailesi, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterirken, savcılığın karara itiraz edeceği öğrenildi.

Greyderle 6 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü serbest kaldı

SOSYAL MEDYA TEPKİLİ

Öte yandan Twitter'da, sürücünün serbest bırakılmasına tepkiler, '#EYMENİÇİNADALET' hashtag'iyle paylaşıldı.

Greyderle 6 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü serbest kaldı

Greyderle 6 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü serbest kaldı

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