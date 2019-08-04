Greyderle 6 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü serbest kaldı

1 Karagöl Yayla Festivali'nde eşek sırtında maç Bir Yörük kültürü olan eşek sırtında futbol maçı, Karagöl Yayla Festivali kapsamında gerçekleştirildi. Oyuncuların eşekten inmeden paslaşarak topu kaleye atmasını içeren maç, ilgiyle izlendi.

2 Açılışlara damga vuran kırmızı butona basma anları İstanbul'da ve Ardahan'da yapılan iki açılıştan çok, katılanların protokoldekilerin butona basmaları ve sonrasında yaşananlar konuşuldu.

3 Şehit oğlu için makam aracını süsletti Tokat İl Emniyet Müdürü, şehit polis memuru Emrah Bayın’ın oğlu Yusuf’un sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti. Minik Yusuf, o araçla babasının mezarına da gitti.

4 Bodrum’u tedirgin eden esrarengiz şahıs salıverildi Bodrum'da çok sayıda evin kapı ve penceresini zorlayan ve bazı evlere girip uyuyanları izleyen şahıs, yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, sorgusunun ardından serbest kaldı.

5 Japonya'da 38 derece sıcaklık can aldı: 7 ölü Japonya'da 38 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle hafta sonu boyunca en az 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, vatandaşları sıcağa karşı dikkatli olmaya çağırdı.

6 Basra Körfezi'nde gergin anlar İran Devrim Muhafızları 700 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan tankere el koydu, ardından İran'ın savaş uçağı düşürüldü.