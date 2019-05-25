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Gri kategoride aranan terörist Giresun'da yakalandı

Gri kategori"de yer alan PKK'lı terörist Behrüz Düdükkanlu gözaltına alındı. Teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan çalışmalarda birçok mühimmat ele geçirildi.

AA | 25.05.2019 - 14:21..
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Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan İranlı "Kawa" kod adlı terörist Behrüz Düdükkanlu'nun verdiği bilgiler doğrultusunda, güvenlik güçlerince Trabzon'un Maçka ilçesinde sığınak ile 4 depo ortaya çıkarıldı.

TERÖRİST TESLİM EDİLDİ

Trabzon İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Tokat illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında operasyon birliklerine teslim olan bölücü terör örgütü mensubu Behrüz Düdükkanlu'nun Giresun İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yer gösterme işlemi bittikten sonra adli makamlar ile koordine kurularak yer göstermek maksadıyla Trabzon İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

4 DEPO TESPİT EDİLDİ

21 Mayıs itibarıyla bölgede devam eden operasyonda Trabzon İl Jandarma Komutanlığına ait birlikler tarafından arazide yer gösterme faaliyetine başlandı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Trabzon'un Maçka ilçesi Akarsu Mahallesi Karakabanaltı Yaylası mevkisinde sığınak, bu sığınağın 100 metre kuzeyinde depo ile Bakımlı Mahallesi Hocaçayırı mezrası Kelektaşı sırtları mevkisinde, Köprüyanı Mahallesi'nde ve Ormanüstü Mahallesi Köyüstü mezrasında da birer depo olmak üzere toplam bir sığınak ve 4 depo tespit edildi. Depolardan çok miktarda yaşam malzemesi ile 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

BİRÇOK MALZEME İMHA EDİLDİ

Sığınak ve depolardaki aramalarda tabanca fişeği, gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile delil niteliğindeki malzemelere el konuldu, diğer malzemelerin tamamı yerinde imha edildi.

Öte yandan yer gösterme ve operasyonel faaliyetlere Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde devam edildiği öğrenildi.

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