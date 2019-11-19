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Gri kategoride aranan terörist Semra Tuncer yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda gri kategoride aranan Semra Tuncer'in yakalandığını bildirdi.

AA | 19.11.2019 - 15:33..
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PKK/KCK terör örgütüne yönelik Diyarbakır'ın Lice ilçesinde,  İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince bir operasyon düzenlendi.

SÖZDE AMED SORUMLUSU

Düzenlenen operasyonda, terör örgütünün sözde Amed eyaletinden sorumlu, 300 bin TL ödülle gri listede yer alan Nirvana kod adlı Semra Tuncer ile birlikte teröriste yardım ve yataklık eden 4 şahıs yakalandı.

BAKANLIK AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; PKK/KCK terör örgütüne yönelik, Diyarbakır Lice ilçesinde, İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaletinde sorumlu seviyede olan, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Nirvana kod adlı Semra Tuncer ile birlikte teröriste yardım ve yataklık eden 4 şahıs yakalanmıştır." denildi.

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