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Erzurum'da gri kategoride aranan terörist yakalandı

Erzurum’da Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalandı.

DHA | 29.07.2019 - 14:18..
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İçişleri Bakanlığı Erzurum’da, Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalandı.

Teröristin AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük’ün şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi.

TERÖRİST YAKALANDI

AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün şehit edilmesi olayının faili olan teröristin, yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Erzurum'da, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalanmıştır. Söz konusu teröristin, AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlenmiştir" denildi.

Erzurum'da gri kategoride aranan terörist yakalandı

BAŞLARINDAN VURULMUŞLARDI

AK Parti Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük (63) ile yeğeni Ahmet Küçük (30),geçen 18 Haziran'da Karayazı'ya bağlı Turnagöl ile Anıtlı mahalleri arasındaki arazide, terk edilmiş aracın içinde başlarından vurulmuş olarak bulunmuştu.

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