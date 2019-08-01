Gri kategorideki terörist tutuklandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat polislerinin ortak operasyonu sonucu önceki gün yakalanan ve AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğenini öldürdüğü belirlenen Muhammet Fadullah Kamış'ın, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

SORGUSU 2 SAAT SÜRDÜ

İçişleri Bakanlığı'nın "Terörden Arananlar Listesi"nin "gri" kategorisinde 300 bin lira ödülle aranan "Şevger" kod adlı Kamış, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sabah saatlerinde Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Burada geniş güvenlik önlemleri altında adliye binasına sokulan Kamış'ın, savcılık sorgusu yaklaşık 2 saat sürdü.

TUTUKLANDI

Kamış, sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Buradan tekrar Palandöken Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen Kamış, cezaevine teslim edildi.

ÖRGÜTE PARA GÖTÜRMEK HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Kamış, terör örgütü yöneticilerinin istediği 100 bin lirayı onlara götürmek için hazırlık yaptığı sırada düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.