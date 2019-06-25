Gri listede aranan 6 örgüt üyesi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan baskınlarda, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘Aranan Teröristler’ listesinde “Gri” kategoride 300 bin TL ödülle aranan “Derya” kod adlı DHKP-C'li Kamile Kayır ile avukatlar Ayşegül Ç., Nadide Ö., Görkem A., Ebru T., Özkan A. ve Gülser S. gözaltına alınmıştı.
Polisteki sorguları tamamlanan 7 zanlı, 5 günlük ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
6'SI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yakalanan 7 DHKP-C’liden 6’sı, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adliyeye sevk olan şüphelilerden Özkan A. hakkında ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.