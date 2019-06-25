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Gri listede aranan 6 örgüt üyesi tutuklandı

Terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, ‘Gri’ kategorideki bir hücre üyesinin de aralarında olduğu 6 şüpheli tutuklandı.

İHA | 25.06.2019 - 16:48..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan baskınlarda, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘Aranan Teröristler’ listesinde “Gri” kategoride 300 bin TL ödülle aranan “Derya” kod adlı DHKP-C'li Kamile Kayır ile avukatlar Ayşegül Ç., Nadide Ö., Görkem A., Ebru T., Özkan A. ve Gülser S. gözaltına alınmıştı.

Polisteki sorguları tamamlanan 7 zanlı, 5 günlük ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

6'SI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan 7 DHKP-C’liden 6’sı, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adliyeye sevk olan şüphelilerden Özkan A. hakkında ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gri listede aranan 6 örgüt üyesi tutuklandı

Gri listede aranan 6 örgüt üyesi tutuklandı

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