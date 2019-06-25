Gri listede aranan 6 örgüt üyesi tutuklandı

Yaralının kurtulması için dua etti

1 Rota virüsü nedir Rota virüsü özellikle 2 yaş altındaki çocuklarda bağırsak iltihabına yol açan bir virüstür.

2 Dünyanın en büyük uçağı 400 milyon dolara satışa çıktı Dünyanın en büyük uçağı olan Stratolaunch, 400 milyon dolara sahibini arıyor.

3 Çernobil kurbanı çocukları tedavi eden Küba Bu zamana kadar IMDB’de 9.7 gibi tüm zamanların en yüksek puanını alan Çernobil dizisi, olayın tarihi hakkında merak uyandırmaya başladı.

4 Kızına cinsel istismarda bulunan babaya 31 yıl hapis Kayseri'de oturan İskender Doğan B. (36) kızı A.B.'ye (11), cinsel içerikli videolar izletip, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5 Fenerbahçe, Fejsa ve Sanches'i alıyor Portekiz'in Abola gazetesi, Fenerbahçe'nin Fejsa ve Renato Sanches'i transfer edeceğini yazdı.

6 Çağlayan nedir Yüksek bir yerden aşağıya doğru akan suya çağlayan denir. Çağlayanın bir diğer adı ise şelaledir.