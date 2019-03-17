Gri listede aranan PKK'lı Serkan Tüncer öldürüldü

Terör örgütlerine karşı yürütülen faaliyetler kapsamında Kuzey Irak'ta yürütülen operasyon neticesinde 12 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Hakurk bölgesindeki operasyon neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin gri listede aranan "Havar Bedran" kod adlı Serkan Tüncer olduğu belirlendi.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU
Operasyona ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık Twitter hesabıdan “Dün Hakurk'ta etkisiz hale getirilen 12 teröristten birisinin gri listede aranan havar bedran kod Serkan Tüncer olduğu belirlenmiştir” açıklamasını yaptı.