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Gri listede aranan terörist Lice'de öldürüldü

Lice'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı terörist Yusuf Kayran olduğu tespit edildi.

İHA | 09.06.2019 - 09:22..
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Diyarbakır Lice kırsalına 3 Haziran'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğu belirlendi.

BAKANLIK DUYURDU

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 3 Haziran'da Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Gri listede aranan terörist Lice'de öldürüldü

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