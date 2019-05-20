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Gri listede aranan terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK mensubu terörist, kendini güvenlik güçlerine teslim etti.

İHA | 20.05.2019 - 21:04..
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Gri listede aranan terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapmaya devam ediliyor.

Siirt’te gri listede aranan terör örgütü PKK mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca ailesiyle yapılan ikna neticesinde teslim olması sağlanan PKK/KCK terör örgütü mensubunun İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesindeki gri kategoride yer aldığı tespit edilmiş olup, adli soruşturması devam etmektedir" denildi.

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Açıklamada, Siirt Jandarma Komutanlığının başta terörle mücadele olmak üzere kamu düzeni, huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde görevlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini aktarıldı.

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