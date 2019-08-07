Gri Liste’de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapmaya devam ediliyor.

Hakkari’de emniyet, MİT ve jandarmanın ortak operasyonunda Gri Liste'de yer alan bir terörist etkisiz hale getirildi, yardım ve yatakcısı da yakalandı.

SÖZDE YÜKSEKOVA HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Yüksekova ilçe kırsalında bugün akşam saatlerinde, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste’de yer alan 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristin, sözde Yüksekova YPS-Halkla İlişkiler sorumlusu Harun kod adlı Miktad Örde olduğu tespit edilmiştir” denildi.



