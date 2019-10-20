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Gri listedeki 2 PKK'lı terörist Van'da teslim oldu

Aileleri tarafından ikna edilen 300 bin lira ödülle gri listede yer alan 2 terörist, İl Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu.

AA | 20.10.2019 - 14:55..
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PKK'lı teröristlere karşı yürütülen operasyonlar dur durak bilmiyor.

TERÖRİSTLER TESLİM OLDU

Bugün Van'da gri listedeki 2 PKK'lı terörist, ailelerinin ikna çabalarıyla teslim oldu.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar, bölücü terör örgütü PKK'da çözülmeleri hızlandırırken örgütten kaçışları ve teslim olmaları da artırmıştır. Van kırsalında faaliyet gösteren, terörden arananlarda 300 bin lira ödülle gri listede yer alan 2 terörist, ailelerin de ikna çalışmalarına katılmasıyla İl Jandarma Komutanlığına teslim olmuştur." ifadelerini kullandı.

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