Gri listedeki terörist ölü bulundu

Valilikten yapılan açıklamada, Hani ilçesinin Kalaba köyü mevkisinde 17 Aralık'ta saat 15.30 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli ekiplerin, terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğu bir aracı takip ettikleri sırada çıkan çatışmada, araçta bulunan 3 polis memurundan Nazım Tuncer'in şehit düştüğü, bir polis memurunun yaralandığı hatırlatıldı.

6 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ

Olay anından itibaren olay yerinden yaralı olarak kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, 17-26 Aralık'ta İl Jandarma Komutanlığınca 6 operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada; güvenlik güçlerinin olay anından itibaren tüm birimler ile istihbarat desteğiyle ve halkın da yardımlarıyla yürüttüğü çalışmalarla, 23 Aralık'ta saat 13.30 sıralarında Birlik köyü kırsal alanında toprağa gömülü vaziyette "Harun Kop" kod adlı terörist Ayhan Küçükçelebi'ye ait olduğu değerlendirilen ceset bulduğu anımsatıldı.

TERÖRİSTİN İŞLEDİĞİ SUÇLAR

Bugün ise saat 11.15 sıralarında Hani'nin Birlik köyü kırsalında İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesinde gri kategoride yer alan sözde "Amed" sorumlusu Botan kod adlı Veli Taşkıran'ın cesedinin toprağa gömülü bulunduğu bildirilen açıklamada, söz konusu teröristin 34 suçtan kaydı bulunduğu aktarıldı.

Teröristlerin olay yerinden kaçması ve gömülmesine yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltın alınan 12 şüpheliden adli makamlara sevk edilen 7'sinin tutuklanarak, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildiği hatırlatılan açıklamada, diğer 5 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.