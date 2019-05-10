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Gri listedeki terörist üniversite yıllarında kandırıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir köye giren iki kadın teröristten biri olan Hanım Çelik, etkisiz hale getirilirdi. Çelik'in üniversite döneminde terör örgütüne katıldığı ortaya çıktı.

İHA | 10.05.2019 - 15:50..
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İstanbul’da bir üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra katıldığı arkadaş grubu tarafından kandırılan Hanım Çelik, 2008 yılı sonunda hayallerini süsleyen üniversiteyi bırakarak terör örgütü PKK saflarına katıldı. Terör örgütü tarafından eğitim verilen Agiran kod isimli Hanım Çelik, Türkiye’de önemli eylemlere katıldı. Asker ve polise yönelik birçok saldırıda bulunan Hanım Çelik, 29 yaşında jandarma tarafından düzenlenen başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

Gri listedeki terörist üniversite yıllarında kandırıldı

'TESLİM OL' ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİ

Nusaybin kırsalında yanındaki kadın terörist ile birlikte Agiran kod isimli Hanım Çelik’in bir köyde olduğu istihbaratı alan Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda köyden çıkan Hanım Çelik ve yanındaki kadın teröriste ‘Teslim ol’ çağrısı yapıldı. Çağrıya ateşle karşılık verilmesi üzerine çakın çatışmada Agiran kod isimli Hanım Çelik ve yanındaki terörist birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Gri listedeki terörist üniversite yıllarında kandırıldı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile öldürülen teröristin gri listede aranan teröristlerden olduğu duyuruldu. Açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Nusaybin ilce kırsalında 7 Mayıs 2019 Salı gunu saat 23.00 sıralarında Mardin Il Jandarma Komutanlıgınca icra edilen “Cınar-101 Sehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan Operasyonu”nda 2 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin; terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri Kategori’de aranan Agirin kod adlı Hanım Çelik olduğu tespit edilmiştir.” denildi.

Gri listedeki terörist üniversite yıllarında kandırıldı

KALEM YERİNE SİLAHI TERCİH ETTİ

Agiran kod isimli Hanım Çelik örgüt tarafından kandırılan gençlerden sadece biri. Hanım Çelik, 2008 yılı sonlarında İstanbul’da bir üniversiteye kayıt yaptırıp hayalindeki mesleği düşündüğü yıllarda girdiği arkadaş çevresi tarafından kandırılarak terör örgütü PKK saflarına katılması sağlandı. Kalem yerine silahı tercih eden terörist, 11 yıl boyunca terör örgütü adına birçok eyleme katıldı.

Gri listedeki terörist üniversite yıllarında kandırıldı

TESLİM OLMAK YERİNE ÇATIŞMAYA GİRDİLER

Asker ve polise yönelik düzenlenen eylemlere de katılan terörist, terör örgütüne katılarak ülkesine silah doğrulttuktan 11 yıl sonra yanındaki terörist kadınla birlikte girdiği bir çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Teslim olmak yerine güvenlik kuvvetleri ile çatışmayı tercih eden her iki terörist de sonlarını kendileri hazırladı. Girdikleri çatışmada her ikisi de ölü olarak ele geçirildi.

Gri listedeki terörist üniversite yıllarında kandırıldı

Gri listedeki terörist üniversite yıllarında kandırıldı

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