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Grizu-263 Uzay Takımı yeniden finale kaldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde kurulan Grizu-263 uzay takımı, CanSat Competition 2020 için tasarladıkları model uydu projesiyle dördüncü kez üst üste finale kalmayı başardı.

İHA | 16.03.2020 - 08:55..
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Geçtiğimiz aylarda tasarladıkları model uydu projesi ile Amerikan Uzay Kurumu’nun düzenlediği ve NASA'nın desteklediği yarışmada 3. kez üst üste finallere kalarak, ülkemizi Amerika Birleşik Devletleri’nde temsil etmeye hak kazanan Grizu-263, CanSat Competition 2019'da dünya ikincisi olmuştu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde kurulan, uzay ve uydu alanında projeler yürüten Grizu-263, NASA tarafından desteklenen “CanSat Competition 2020” misyonu için tasarladıkları model uydu ile 4. kez üst üste finallere kalarak bu yıl da Türkiye’yi ABD'de temsil etmeye hak kazandı.

grizu

ABD'YE DAVET EDİLDİ

Grizu-263 uzay takımı, dünyanın dört bir yanından birçok üniversitenin katıldığı yarışmada ön eleme aşaması olan Preliminary Design Review (PDR) raporunda, 100 üzerinden 99’un üzerinde puan alamyı başardı ve finallere kalarak ABD'ye davet edildi.

HAZİRANDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEKLER

Bu sonuçla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 uzay takımı, bu yıl 11-14 Haziran 2020 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nde Virginia Tech Üniversitesinde gerçekleşecek olan finallerde Türkiye’yi temsil edecek.

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Grizu-263 Uzay Takımı yeniden finale kaldı

Grizu-263 Uzay Takımı yeniden finale kaldı

Grizu-263 Uzay Takımı yeniden finale kaldı

Grizu-263 Uzay Takımı yeniden finale kaldı

Grizu-263 Uzay Takımı yeniden finale kaldı

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