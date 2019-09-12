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Grönland'da buzul koptu: 1 ölü 2 kayıp

Danimarka'ya bağlı Grönland'ın Uummannaq bölgesi yakınlarında buzul kütlesinin kopması sonucu 1 balıkçı yaşamını yitirdi.

AA | 12.09.2019 - 06:25..
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Grönland polisinden yapılan açıklamada, Uummannaq bölgesi yakınlarındaki Ukkusissat/Perliffik fiyordu civarında bir buzul kütlesinin koptuğu ve 3 balıkçı için kayıp ihbarı yapıldığı belirtildi.

Kayıp balıkçılardan birinin ölü bulunduğu, diğer ikisini arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

BUZULLARDAN UZAK DURUN

Açıklamada, kopan buzulların denizde büyük dalgalar oluşturduğuna vurgu yapılarak, bölge halkından kopma riski bulunan buzullardan uzak durmaları istendi.

Grönland'da buzul koptu: 1 ölü 2 kayıp

BUZ TABAKALARI ERİYOR

Yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük adası ve Kuzey Kutbu'nun yüzeyi en fazla buz kütlesiyle kaplı bölgesi olan Grönland'ın buzul örtüsü küresel ısınma nedeniyle tahmin edilenden daha hızlı eriyor.

CNN'de yer alan habere göre, Grönland'da temmuz ayında artan hava sıcaklıkları nedeniyle 197 milyar ton buz eridi.

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