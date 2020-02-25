G.Saray pankartla ilgili suç duyurusunda bulunacak

Galatasaray Spor Kulübü, Kadıköy'deki Fenerahçe derbisinde maraton tribününe asılan pankart için suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Kulübe yakın kaynaklar, o pankartın toplumda kin ve nefreti körüklediğini belirttiler.

STADA NASIL SOKULDUĞU BİLİNMİYOR

Galatasaray Kulübü, önümüzdeki günlerde “Seni de seni seveni de sevmiyoruz” pankartı ile ilgili suç duyurusunda bulunacak.

Pankartın polis aramasından nasıl geçtiği, maçtan sorumlu güvenlik amirinin dev boyutlardaki bu pankartı nasıl onayladığı ise bilinmiyor.