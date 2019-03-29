GSS borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden 2019 yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanabileceği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

PRİMLERİNİ ZAMANINDA ÖDEMEYİP BORÇU DÜŞENLER

Karara göre, Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan ancak primlerini zamanında ödemeyip borçlu duruma düşen Türk vatandaşları, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek.

31 ARALIK 2019'A KADAR GEÇERLİ

Ücretsiz sağlık hizmeti hakkından Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yararlanacak. Ücretsiz sağlık hakkı, 31 Aralık 2019'a kadar geçerli olacak.