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Guaido'ya men cezası

Guaido'ya kamu işlevlerini gasp etme ve Venezüella halkına ve ulusal mirasa zarar veren yabancı hükümetlerle eylemlerde bulunmadan dolayı kamu görevlerinden 15 yıl boyunca uzaklaştırıldı.

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 04:40..
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Guaido'ya men cezası

Venezüella'da kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden muhalif lider Juan Guiado, 15 yıl boyunca kamu görevinde bulunmaktan men edildi.

Hükümet denetçisi Elvis Amoroso devlet televizyonu aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Herhangi bir devlet dairesinin bir görevinde vatandaş Juan Guaido'nun yasada belirlenen süre boyunca diskalifiye edilmesi kararı alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Amoroso, Guaido'nun Ulusal Meclis Başkanı olarak görevlendirilmediği halde 91 seyahat yaptığını ve bunun için 570 milyon Bolivar harcadığını, bu rakamı maaşıyla karşılamasının imkansız olduğunu aktardı.

248 GÜN YURT DIŞI GEZİSİ BULUNAN MECLİS BAŞKANI

Hükümet yetkilisi, Ulusal Meclis Başkanı'nın 248 gün yurt dışında olduğunu hatırlatarak, "Bildirgesindeki verileri tahrif ettiği ve bildirimde bulunmadan uluslararası kuruluşlardan para aldığı tahmin ediliyor" dedi. Amoroso ayrıca Guaido'yu kamu işlevlerini gasp etmekle suçlarken, "Venezüella halkına ve ulusal mirasa zarar veren yabancı hükümetlerle eylemlerde bulundu" şeklinde konuştu.

Yetkili, hükümetin yolsuzluk iddialarını araştırmaya devam edeceğini belirterek Guaido için Gümrük ve Vergi Dairesi Hizmeti'nden (Seniat) geçici başkanın kaldığı oteller için denetleme istendiğini açıkladı.

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