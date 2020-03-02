Guardian yazdı: Esad hiç böyle bir darbe yememişti

İdlib'deki Türk askerlerine yönelik Esad rejiminin hain saldırısı ardından başlatılan Bahar Kalkanı operasyonu başarıyla devam ediyor.

Rejime ait hedeflerin bir bir yok edilmesi ve rejimin aldığı zaiyat, Avrupa basınında da yer buldu.

İngiliz Guardian gazetesinde yayınlanan haberde, Türk askeri tarafından uçakları düşürülen Esad'ın, nasıl zor duruma düştüğü anlatıldı.

"REJİM İVME KAYBETTİ"

Haberde, "Türkiye'nin Suriye birlikleri ve müttefiklerine yönelik geniş saldırısında iki uçakla birlikte, aralarında tanklar ve radar sistemlerinin de bulunduğu onlarca zırhlı aracı yok ederek, rejimin İdlib bölgesindeki hücumlarına ivme kaybettirdiği" bilgisi veriliyor.

Suriye ordusunun sekiz yıllık savaşta, daha önce bir günde iki savaş uçağı birden kaybetmediğini belirtiyor.

"ESAD'IN İDDİASI BOŞA ÇIKTI"

Haberde ayrıca, Türk askerlerinin iki uçağı düşürmesinin, Suriye hükümetinin ülkenin kuzeyindeki hava sahasını savunacağı iddiasını boşa çıkarttığı ifade ediliyor.

"RUSYA ANKARA'YI KIZDIRMAKTAN KAÇINIYOR"

Gazete, Rusya'nın "son 72 saattir Suriye'nin çıkarlarını savunmakta isteksiz davrandığını" diplomatların da bu tavrı, "Ankara'yı daha da öfkelendirmekten kaçınmak ve aynı zamanda rejimi kontrol altında tutmakla açıkladığını" ifade ediyor.

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