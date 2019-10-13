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Guatemala Devlet Başkanı'na Venezuela'da pasaport engeli

Guatemala'da Devlet Başkanı seçilen ve henüz göreve başlamayan Alejandro Giammatei, İtalyan pasaportuyla girmeye çalıştığı ve davetsiz geldiği için Venezuela'ya sokulmadı.

AA | 13.10.2019 - 04:10..
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Guatemala'daki Devlet Başkanlığı görevine 14 Ocak 2020'de başlayacak Giammatei'nin, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden batı destekli muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ile görüşmek için geldiği Venezuela'ya girişine izin verilmedi.

"TURİSTİK AMAÇLI GELDİK"

Venezuela Dışişleri Bakanlığından, Giammattei ve Venezuelalı muhaliflerin duyurduğu gelişmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada söz konusu kişilerin ülkeye geliş amaçlarını "özel ve turistik" olarak beyan ettikleri, Caracas'taki Guatemala Büyükelçiliğinin dahi ziyaretten haberinin olmadığı ve Venezuela hükümeti tarafından da davet edilmedikleri vurgulandı.

Guatemala Devlet Başkanı'na Venezuela'da pasaport engeli

İTALYAN PASAPORTUYLA GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Dahası Giammattei ve beraberindekilerin Venezuela'ya İtalyan pasaportu ile girmeye çalıştıklarının altı çizilen açıklamada dolayısıyla ülkeye girişlerinin engellendiği belirtildi.

Açıklamada Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin diğer ülkelerle saygı ve uluslararası hukuk çerçevesinde ilişki kurmak istediği ifade edildi.

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