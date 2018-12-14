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Gül, Davutoğlu, Babacan bir arada

Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in babasının cenazesinde Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan da yer aldı.

DHA | 14.12.2018 - 18:23..
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Gül, Davutoğlu, Babacan bir arada

Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Milli Eğitim Bakanlığı görevlerinde bulunan Ömer Dinçer'in babası Duran Ahmet Dinçer, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Duran Ahmet Dinçer'in cenazesi bugün memleketi Karaman'a getirildi.

CENAZEYE KATILANLAR

Şehir Musallası'nda kılınan cenaze namazına Ömer Dinçer, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakan ve milletvekilleri Ali Babacan, Mehdi Eker, Lütfi Elvan, İsmet Yılmaz, Taner Yıldız, Nihat Ergün ve Beşir Atalay katıldı. Duran Ahmet Dinçer'in cenazesi, namazın ardından şehir mezarlığına defnedildi.

Gül, Davutoğlu, Babacan bir arada

Gül, Davutoğlu, Babacan bir arada

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