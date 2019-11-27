Gül, Şehir Üniversitesi için Erdoğan'ı aradı

Ahmet Davutoğlu'na yakın olan İstanbul Şehir Üniversitesi, bir süredir ekonomik sorunlar yaşıyor.

Karar gazetesinden Mehmet Ocaktan da bugünkü yazısında, bu konuyla ilgili önemli bir görüşmeye yer verdi.

Ocaktan yazısında; 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını yazdı.

Yazıda görüşmeyle ilgili kısım şu şekilde:

"PERŞEMBE GÜNÜ CUMHURBAŞKANI'NI ARADIM"

"...

Sayın Gül’ü arayıp bu konudaki görüşünü sordum. Bilindiği gibi Abdullah Gül belli hassasiyetleri olan birisidir, bu tür açıklamaların üniversiteye zarar verebileceğinden ve de yapılan açıklamanın kişisel PR olarak anlaşılmasından endişe eder.

Sorum üzerine Abdullah Gül, Şehir Üniversitesi konusunda derin üzüntü duyduğunu, geçen perşembe günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak meseleyi ayrıntılı olarak konuştuğunu söyledi. Gül’ün açıklaması şöyle: 'Perşembe günü cumhurbaşkanını telefonla aradım, Şehir Üniversitesi’ni birlikte açtık, sıkıntıları malum bu konuda müdahil olursanız, bir çözüm yolu bulabilirsiniz dedim. Umarım bir yol bulunur ve bu güzide üniversitemiz kaliteli eğitimde yoluna devam eder.'

Bu konudaki ayrıntılar bende kalmak kaydıyla meselenin özeti budur.

..."