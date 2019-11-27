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Gülay: Beni merak ettiğinizi biliyorum

Geçtiğimiz hafta vücudundaki yüksek enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Gülay'dan mesaj var.

Haber Merkezi | 27.11.2019 - 07:38..
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“Cesaretin var mı aşk” şarkısıyla tanınan ve 90'lı yıllara damgasını vuran Gülay Sezer, kanseri iki kez yenmişti. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz hafta rahatsızlanınca hastanelik oldu. Bu kez vücudundaki yüksek enfeksiyon sebebiyle hastanelik olan 49 yaşındaki şarkıcının tedavisi sürüyor.

HASTANEDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Hastane odasından bir fotoğraf paylaşan ünlü sanatçı altına bu notu düştü "Sevgili dostlarım...Mesajlarınızı zaman zaman görüyorum ve beni merak ettiğinizi biliyorum fakat çoğunlukla çok yorgun olduğum için sizlere cevap veremiyorum. Durumum gayet iyi ancak tamamen iyileşip hastaneden çıkabilmek için bolca dinlenmem gerekiyor, ben de öyle yapıyorum. Yakında görüşmek üzere. Sevgimle...☺️❤️"

Gülay: Beni merak ettiğinizi biliyorum

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