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Gülben Ergen: Hedefim 81 ilde 81 anaokulu

En son Ordu'da anaokulu açılışı yapan sanatçı Gülben Ergen, hedeflerinin 81 ilde 81 anaokulu yapmak olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 08:08..
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Gülben Ergen´in başkanlığını yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından, Ordu´nun Kumru ilçesine bağlı Fizme Mahallesi Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu bahçesinde anaokulu yapıldı.

Gülben Ergen: Hedefim 81 ilde 81 anaokulu

180 metrekare alan üzerinde kurulan 2 derslikli anaokulunun açılışı için tören düzenlendi. Törene; Gülben Ergen, öğretmenler, öğrenciler, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

HEDEFİ VAR

Törende konuşan Gülben Ergen, hedeflerinin 81 ilde 81 anaokulu yapmak olduğunu, bu sayıyı daha da yukarı çıkaracaklarını belirtti.

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