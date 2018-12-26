Gülben Ergen: Hedefim 81 ilde 81 anaokulu

Gülben Ergen´in başkanlığını yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından, Ordu´nun Kumru ilçesine bağlı Fizme Mahallesi Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu bahçesinde anaokulu yapıldı.

180 metrekare alan üzerinde kurulan 2 derslikli anaokulunun açılışı için tören düzenlendi. Törene; Gülben Ergen, öğretmenler, öğrenciler, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

HEDEFİ VAR

Törende konuşan Gülben Ergen, hedeflerinin 81 ilde 81 anaokulu yapmak olduğunu, bu sayıyı daha da yukarı çıkaracaklarını belirtti.