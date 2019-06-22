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Gülben Ergen'in selilütleri dikkat çekti

Bodrum'da çocukları ile birlikte tatil yapan Ergen, görüntülense de aldırış etmedi. Şarkıcı, selülitleri ile dalga geçerek "Allah’tan karizma falan sağlam." dedi.

Detay Haber | 22.06.2019 - 12:39..
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Ünlü isimlerin vazgeçilmez durağı olan Bodrum'da tatil yapanlardan biri de şarkıcı Gülben Ergen...

Çocuklarını yanına alarak kiraladığı tekne ile kıyı kıyı gezen Ergen, bol bol denize girip güneşleniyor.

Gülben Ergen'in selilütleri dikkat çekti

SELİLÜTLERİ İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Dün Bodrum’da iskelede önce ısınma hareketleri yapan Ergen, sonrasında denize atlayıp yüzdü. Bu sırada şarkıcının selülitleri dikkatlerden kaçmadı.

Gülben Ergen'in selilütleri dikkat çekti

FOTOĞRAFLARININ ÇEKİLMESİNE ALDIRIŞ ETMEDİ

Gülben Ergen durumu fark etti ancak fotoğraflarının çekilmesine hiç tepki göstermedi.

Gülben Ergen'in selilütleri dikkat çekti

INSTAGRAM'DA DALGA GEÇTİ

Hatta şarkıcı Instagram hesabında selülitleri ile dalga geçti. Ergen, “Selülitlerim çok bozuldu ve gittiler diyebilsem keşke. Allah’tan endam, çoluk çocuk, boy pos, karizma falan sağlam." dedi.

Gülben Ergen'in selilütleri dikkat çekti

Gülben Ergen'in selilütleri dikkat çekti

Gülben Ergen'in selilütleri dikkat çekti

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