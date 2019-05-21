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Oyuncu Özgün Aydın'a 19 yıl hapis istemi

Karıştığı kavga sırasında polis memurlarına hakarette bulunup darbettiği öne sürülen Güldür Güldür Show oyuncusu Özgün Aydın hakkında, 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İHA | 21.05.2019 - 17:11..
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Oyuncu Özgün Aydın hakkında tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Oyuncu Özgün Aydın'a 19 yıl hapis istemi

POLİS MEMURLARINA HAKARET

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede;  Özgün Aydın'ın, 11 Ocak 2019 tarihinde Kadıköy'de bir kavgaya karıştığı, kavga nedeni ile olay yerine gelen polis memurlarına hakaret ettiği belirtiliyor.

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"SEN KİMSİN LAN, BANA KELEPÇE TAKAMAZSIN"

Özgün Aydın'ın üstünü polislere aratmadığı kaydedilen iddianamede, kelepçe takmak isteyen polislere, "Sen kimsin lan. Bana kelepçe takamazsın." dediği, kelepçe takıldığı sırada polis memuru olan müşteki T.Ö.'ye yumruk attığı, elindeki telefona tekme attığı, yere düşen telefonu almaya çalışırken de yüzüne tekme attığı, hakaretler ve tehditler savurduğu aktarıldı.

Oyuncu Özgün Aydın'a 19 yıl hapis istemi

19 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Polis memurları T.Ö., O.K. ve O.B.'nin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Özgün Aydın'ın "kamu görevlisine karşı zincirleme şeklinde alenen hakaret" suçundan 3 kez, "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 2 kez, "kamu görevlisini tehdit" suçundan 2 kez olmak üzere toplam 5 yıl 5 aydan 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Oyuncu Özgün Aydın'a 19 yıl hapis istemi

İKİ ARKADAŞINA DA DAVA AÇILDI

Diğer şüpheliler Tamer Yurtbaşı ve Elif Çelikcan'ın, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan, 1 yıl 5 ay 15 günden 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası ilce cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Oyuncu Özgün Aydın'a 19 yıl hapis istemi

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