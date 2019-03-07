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Gülse Birsel'in Barbie bebeği yapıldı

Ünlü oyuncu ve mizah yazarı Gülse Birsel'in, Barbie bebeği yapıldı. Barbie'nin resmi internet sayfasında Gülse Birsel'in özgeçmişine ve üretilen oyuncak bebeğinin fotoğrafına yer verildi.

Detay Haber | 07.03.2019 - 11:47..
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Geçen yıl dünyaca ünlü milli sörfçü Çağla Kubat, Meksikalı feminist ressam Frida Kahlo, beden aktivisti Ashley Graham’ın da bulunduğu; sporcu, sinemacı, gazeteci kadınların oyuncaklarının yer aldığı Barbie bebek koleksiyonuna bu yıl yenileri eklendi.

Gülse Birsel'in Barbie bebeği yapıldı

YENİ KOLEKSİYONA TÜRKİYE'DEN TEK İSİM

Bebek firması 60'ıncı yıl şerefine 60 başarılı kadının bebeğini yaparken, yeni koleksiyona Türkiye'den yalnızca ünlü mizah yazarı ve oyuncu Gülse Birsel dahil edildi. Gülse Birsel bu haberi hem Twitter hem de Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.

Gülse Birsel'in Barbie bebeği yapıldı

ÖZGEÇMİŞİ DE ANLATILDI

Barbie bebeğinin yapıldığını duyuran Birsel, "Cebren ve hileyle oyuncak firmasına nasıl okul kütüphaneleri yaptırıp, bunu sosyal sorumluluk projesine çevirdim şu bu, hepsini öğreneceksiniz." dedi. Barbie'nin resmi internet sayfasında Gülse Birsel'in özgeçmişine ve üretilen oyuncak bebeğinin fotoğrafına yer verildi.

Gülse Birsel'in Barbie bebeği yapıldı

GEÇEN YIL BAŞLADI

Çocukların en sevdiği oyuncak markalarından Barbie'yi üreten şirket, ilham veren kadınlar koleksiyonu oluşturmaya geçen yıl başladı. Sekiz bin anne ile bir araştırma yapan Barbie, annelerin yüzde 86’sının çocuklarının rol modelleri konusunda endişeli olduğunu ortaya çıkardı. Bu sonuca bakarak 17 gerçek ve ilham veren kadını oyuncak bebeğe dönüştürdü.

Gülse Birsel'in Barbie bebeği yapıldı

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