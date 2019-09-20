Gülşen 4 ülkede yaşayacak

Ünlü şarkıcı Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu, çocuklarının eğitimi için İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayacak.

ÇOK EV ÇOK İŞ

Çift, Kensington semtinden 8 milyon TL’ye ev, Soho’dan 7.5 milyon TL’ye bir daire alıp müzik stüdyosuna çevirdi.

TÜRKİYE KONSERLERİNİ İHMAL ETMEYECEK

Gülşen, haftanın 2 günü konser için İstanbul’a gelecek. Zorlu AVM’nin rezidans bölümündeki 30 milyonluk dairesinde kalacak.

İSPANYA'DAKİ EVİN DEKORASYONUYLA İLGİLENECEK

Haftanın bir günü İspanya’ya gidip Costa Brava bölgesinden aldığı 5 milyon TL’lik villasının dekorasyonuyla ilgilenecek.

Los Angeles’taki bir yapımcıdan düet teklifi alan Gülşen’in, bu çalışması için yapacağı Amerika turları da ekim sonundan itibaren başlıyor.