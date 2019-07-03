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Gülşen: Hadise ile aramızda sorun yok

"Hadise'den çok para kazanıyorum" açıklamasının üzerine birbirlerini takipten çıkaran Hadise ve Gülşen küslüğü sürüyor. Güzel şarkıcı Gülşen, "aramızda sorun yok" dese de hala takip etmiyor.

Detay Haber | 03.07.2019 - 12:45..
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Gülşen ile Ozan Çolakoğlu, önceki gün Armutlu’da görüntülendi.

Ozan Çolakoğlu’nun ilk evliliğinden olan oğlu Kaan’ın doğum gününü kutlayan çift, muhabirlerle sohbet etti.

Gülşen: Hadise ile aramızda sorun yok

"ARKADAŞLIĞIMIZA BİR ŞEY OLMAZ"

Magazin muhabirlerinin “Hadise’den çok kazanıyorum.” sözü üzerine Hadise’nin kendisini sosyal medya takibinden çıkardığı söylenen Gülşen, “Alakası yok. Arkadaşlığımıza bir şey olmaz.” dedi.

Gülşen: Hadise ile aramızda sorun yok

YOK DEDİ ANCAK TAKİPTEN ÇIKARMIŞ

“Sosyal medyada birbirinizi takipten neden çıktınız?” sorusuna ise şarkıcı, “Öyle bir şey olmadı. Aramızda sorun yok.” yanıtını verdi.

Gülşen: Hadise ile aramızda sorun yok

LİSTEDEN HADİSE ÇIKTI

Bu arada Instagram'da Hadise hiç kimseyi takip etmezken, Gülşen daha önce takip ettiği şarkıcıyı listesinden çıkarmıştı.

Gülşen: Hadise ile aramızda sorun yok

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