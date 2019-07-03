Gülşen: Hadise ile aramızda sorun yok

Gülşen ile Ozan Çolakoğlu, önceki gün Armutlu’da görüntülendi.

Ozan Çolakoğlu’nun ilk evliliğinden olan oğlu Kaan’ın doğum gününü kutlayan çift, muhabirlerle sohbet etti.

"ARKADAŞLIĞIMIZA BİR ŞEY OLMAZ"

Magazin muhabirlerinin “Hadise’den çok kazanıyorum.” sözü üzerine Hadise’nin kendisini sosyal medya takibinden çıkardığı söylenen Gülşen, “Alakası yok. Arkadaşlığımıza bir şey olmaz.” dedi.

YOK DEDİ ANCAK TAKİPTEN ÇIKARMIŞ

“Sosyal medyada birbirinizi takipten neden çıktınız?” sorusuna ise şarkıcı, “Öyle bir şey olmadı. Aramızda sorun yok.” yanıtını verdi.

LİSTEDEN HADİSE ÇIKTI

Bu arada Instagram'da Hadise hiç kimseyi takip etmezken, Gülşen daha önce takip ettiği şarkıcıyı listesinden çıkarmıştı.