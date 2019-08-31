Gülşen, İspanya'dan 4 milyon TL’ye villa aldı

İstanbul Zincirlikuya'daki lüks rezidans dairesini 30 milyon liraya satışa çıkaran Gülşen, yurt dışına yöneldi.

Eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte pop müziğin en çok para kazanan isimlerinin başında gelen güzel şarkıcının, Londra'dan sonra şimdi de İspanya'dan ev aldı.

VİLLA ALDI

Konser başına 80 ile 300 bin TL arasında değişen ücretler alan 43 yaşındaki Gülşen, ülkenin kuzeyindeki Katalonya'nın kıyı bölgesi olan Costa Brava'da villa satın aldı.

4 MİLYONA YAKIN BİR ÖDEME YAPTI

2016'da Ozan Çolakoğlu ile de İspanya'nın Barcelona kentinde evlenen popçu, Aigua Blava isimli koya yakın olan 4 odalı villası için yaklaşık 600 bin euro yani yaklaşık 3 milyon 900 bin TL ödedi..

Gülşen, şimdilerde eşi ve oğlu Azur'la İspanya'da tatiline devam ediyor.