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Gülşen Türkiye'de depo tuttu

İngiltere'ye yerleşen Gülşen, İstanbul'daki evinde bulunan eşyaları depoya kaldırdı.

Haber Merkezi | 23.09.2019 - 07:35..
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Oğulları Azur Benan’ın anaokuluna başlaması sebebiyle bir süredir Londra’da yaşayan Gülşen ile Ozan Çolakoğlu, Zincirlikuyu’daki rezidans dairelerini satışa çıkarmışlardı.

Gülşen Türkiye'de depo tuttu

AYDA 3 BİN TL

Çift, 30 milyon TL’ye alıcısını bekleyen dairedeki belli başlı eşyalarını bir depoya koydurttu. Şarkıcı, bu depoya ayda 3 bin TL ödüyor.

YILLIK 100 BİN TL

Azur'un gittiği anaokulu, Londra'nın en seçkin yeri olan ve Kraliyet Ailesi üyelerinin de çocuklarının okula gittiği Kensington Bölgesi'nde bulunuyor. Oğlunu ana dili gibi İngilizce konuşsun diye Londra'daki bir kreşe gönderen Gülşen, bunun için de yıllık yaklaşık 15 bin sterlin yani yaklaşık 100 bin TL ödeyecek.

"OKULUN İLK GÜNÜ"

Geçtiğimiz haftalarda oğluyla Londra'dan fotoğrafını paylaşan Gülşen, altına da "Azur Bey'in okuldaki ilk günü" notu düştü..

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