Gülşen'in hayat sırları

Aranjör Ozan Çolakoğlu’yla mutlu bir evliliği olan popçu Gülşen, önceki gece Bahçeşehir’de sahne aldı.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL"

Konser sonrası açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, “Bu aralar çok yoğunuz. Ozan’ın yurtdışı projeleri var, onlar için İngiltere’deyiz. Orada bir stüdyomuz var albüm işlerimizi oradan yürüteceğiz. Hayatımız müzikle geçiyor” dedi.

"HAYATIMIN 3 KURALI"

Öte yandan Gülşen, gençliğini ve enerjisini borçlu olduğunu düşündüğü 3 sırrını açıkladı. 'Gençliğinizi ve enerjinizi nasıl koruyorsunuz?' sorusuna cevap verdi: "3 sırrım var: Yediklerime dikkat ediyorum. Spor yapıyorum. Arkadaşlık kuracağım insanları özenle seçiyorum. Kötü bir çevre insanın hayatını alt üst edebilir.”