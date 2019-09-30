Gülşen'in Londra'daki yeni hayatı

Türkiye'ye artık iş için gelip giden Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, yeni albüm çalışmaları için gittikleri Londra’da önce ev kiraladı, ardından da oğulları Azur’u bir anaokuluna yazdırdı.

KİRA 15 BİN TL

Ev için aylık 15 bin lira kira ödeyen çift, Azur’un okulunun 75 bin liralık yıllık ücretini ise peşin ödedi.

"DADIMIZ BİLE YOK"

Oğullarının eğitim hayatına Londra’da başlamasına karar veren çift şu açıklamayı yapmıştı; "Azur 2.5 yaşında. Orada olduğumuz dönemlerde de birkaç saat onun aktivite yapabileceği, kendi iyi hissedeceği, gelişeceği ve yaşıtlarının olduğu yerlerde zaman geçiriyor.Hatta oraya da dadısız gidiyor. Yardımcımız bile yok, her şeyi kendimiz yapıyoruz. İstanbul’a oranla orada daha fazla vakit geçiriyoruz Azur’la..."