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Gülşen'in oğlu Londra'da okula başladı

Çocuğunu yurt dışında okutan isimler arasına şarkıcı Gülşen de girdi. Oğlu ile birlikte Londra'da bulunan Gülşen'in, konser çizelgesine göre hareket ettiği belirtildi.

Haber Merkezi | 13.09.2019 - 09:26..
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Şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, iki buçuk yaşındaki oğulları Azur'un eğitim hayatına Londra'da başlamasına karar verdi.

Gülşen, okulların açıldığı geçen hafta oğluyla birlikte çekilen pozlarını Instagram sayfasından paylaştı.

TAKİPÇİLER BEĞENİ YAĞDIRDI

Gülşen'in 'Azur Bey'in okuldaki ilk günü' mesajıyla yaptığı bu paylaşıma, takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi.

Gülşen'in oğlu Londra'da okula başladı

KONSER ÇİZELGESİ OKULA GÖRE

Konser çizelgesini de oğluna göre ayarlayan Gülşen'in, zamanını şimdilik Londra'da geçireceği belirtiliyor.

Gülşen'in oğlu Londra'da okula başladı

SAHNEDE EN ÇOK O KAZANIYOR

Geçtiğimiz haftalarda sahnede en çok kendisinin kazandığını söyleyen Gülşen, "Gazeteciler bize sürekli aldığımız parayı soruyor. Neyse ben onlara ‘En çok ben alıyorum’ diyorum. Bitti bu konu, kapandı. Ama hiçbir zaman Hadise benim kadar yüksek alamaz, asla.” demişti.

Gülşen'in oğlu Londra'da okula başladı

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