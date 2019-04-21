Gülsüm nine iki evladına gözü gibi bakıyor

Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Çatpınar köyünde yaşayan 6 çocuk annesi 87 yaşındaki Gülsüm Karamuk'un oğulları İsmail (54) ve Naci Karamuk (48) zihinsel ve bedensel engelli olarak dünyaya geldi.

ÇEVRESİNDEN TAKDİR TOPLUYOR

Yatağa bağımlı halde yaşayan ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan Karamuk kardeşlerin her türlü gereksinimiyle anneleri ilgileniyor. İlerleyen yaşına rağmen yatağa bağımlı halde yaşayan engelli çocuklarına bitmez tükenmez bir sabır ve şefkatle bakan Karamuk, gösterdiği özenle çevresinden takdir topluyor. Karamuk'a beraber yaşadıkları büyük oğlu ve karısı da destek oluyor.

YEMEKLERİNİ YEDİRİYOR, BAKIMLARINI YAPIYOR

Gülsüm Karamuk, engelli yetişkinlere bakmanın zor olduğunu ama bunu severek yaptığını söyledi. Evlatlarının kendisi için çok değerli olduğunu anlatan Karamuk, "Sabah kalkıyorum, Naci ile İsmail'i kaldırıyorum. Çayı gelinim demleyip, soframızı hazırlıyor. Ben de kahvaltılarını yediriyorum. Ondan sonra da bakımlarını yapıyorum." dedi.

"YUVARLANIP GİDİYORUZ"

Çocukları için özveriyle çabaladığını anlatan Karamuk, "Yıllardır çocuklarıma bakıyorum. Bir iki yıl önceye kadar hiçbir zorluk yaşamıyordum. Sakat oldukları bile hiç aklıma gelmiyordu. Gücüm o zamanlar yetiyordu. Şimdi eskisi kadar gücüm kalmadı. Bazen kızıyorum ama sonra oturup ağlıyorum. Bir yere gezmeye gitsem bile diken üzerinde duruyorum. Ne oldular, düştüler mi? Bazen ben yanlarında olmayınca yataktan düşüyorlar. Her şeyleriyle ilgileniyorum. Yalan dünyada böyle yuvarlanıp gidiyoruz." şeklinde konuştu.

ÇOCUK ŞEFKATİ İLE BAKIYOR

Engeli çocuklarına ölene kadar gözü gibi bakacağını aktaran Karamuk, "Bunlar çocuklar, bu yüzden de çocuk şefkati ile bakıyorum. Bunun için de gittiğim yerde rahat edemiyorum. Çoğu zaman evdekiler gezmeye gidiyor ama ben gidemiyorum. Gitsem hemen tekrar geri geliyorum. Onların yanında olmazsam rahatsız oluyorum. Evlatlarım benim için çok değerli, onlara hiçbir şey demem, çünkü onları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.