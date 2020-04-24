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Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı Ödülü’nün kazananı açıklandı

Bu yıl 13.’sü düzenlenen Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı Ödülü’nün bu yılki kazananı ‘Kara Ölüm’ adlı eseriyle Necva G. Esen oldu…

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Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı Ödülü’nün kazananı açıklandı

15 yıllık öğretmenlik yaşamından sonra, daha fazla çocuğa ulaşmak, onların eğitimine, gelişimine katkıda bulunmak için öğretmenliği bırakan Gülten Dayıoğlu, hayatına, çocuk edebiyatı alanında eserler veren bir yazar olarak devam etti. Alanında öncü ve başarılı bir isim olan Dayıoğlu, bu yıl Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı Ödülü’nü 13. kez veriyor.

Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı Ödülü’nün kazananı açıklandı

ÖDÜL TÖRENİ ERTELENDİ

Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı, edebiyat dünyasına donanımlı ve yetenekli gençler kazandırmayı amaçlıyor. Bu yıl 13.’sü düzenlenen yarışmanın kazananı, ‘Kara Ölüm’ eseri ile Necva G. Esen oldu.

Aslında ödül töreni de 15 Mayıs’ta gerçekleşecekti. Ancak yaşanan pandemi sürecinde alınan tedbirler sebebiyle tören, ileri bir tarihe ertelendi…

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