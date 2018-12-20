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Gül'ün eski danışmanı Gürcan Balık'a FETÖ'den 6 yıl hapis

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Gürcan Balık, FETÖ üyeliğinden 6 yıl, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Balık, yurt dışı yasağıyla tahliye edildi.

AA | 20.12.2018 - 11:28..
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Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gürcan Balık ve avukatları katıldı.

Duruşmada mahkeme heyeti, savcının da görüşü doğrultusunda, Balık'ın, emekli Büyükelçi Ahmet Durak Gürsel ile Prof. Dr. Baskın Oran'ın tanık olarak dinlenmesi yönündeki talebini, dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddetti.

"MİLLETİME 20 YIL HİZMET ETTİM"

Son sözü sorulan Balık, "Dosyada terör örgütü üyesi olduğuma dair tek bir delil yok. Vatanıma, milletime 20 yıl hizmet ettim. Meslek hayatımla ilgili isnat edilen tek bir suçlama yoktur. Terör örgütü üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum." dedi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Hükmü açıklayan mahkeme heyeti, Balık'ı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Balık'ın, konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesi de kararlaştırıldı.

İddianamede Balık'ın, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

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