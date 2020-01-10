Gümrük kaçağı elektronik sigara operasyonu

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir iş yerinde gümrük kaçağı elektronik sigara ve malzemeleri satıldığı bilgisine ulaştı.

İş yerini takibe alan KOM ekipleri bir süre teknik ve fiziksel takip yaptı. Yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Aksaray’da kaçak elektronik sigara operasyonu VİDEO

8 BİN TL PARA CEZASI VERİLDİ

İş yerine gerçekleştirilen operasyonda iş yeri sahibi M.A.Y. (37) gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ve malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 8 bin TL para cezasına çarptırıldı.