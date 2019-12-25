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Gümrük Kapısı'nda 137 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Tırda yüklü rulo halindeki halıların içinden çıkan 137 kilo 450 gram afyon sakızına, el konuldu.

DHA | 25.12.2019 - 13:04..
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İran'dan İngiltere'ye gitmek üzere Gürbulak Gümrük Sahası'na gelen halı yüklü tır, çok yönlü risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli olarak değerlendirildi.

NARKOTİK KÖPEKLER ARAMA YAPTI

Gözetim altına alınan TIR, x-ray tarama sistemine sevk edildi. Tarama işleminde tırda şüpheli yoğunluk tespit edilince, narkotik dedektör köpekleri eşliğinde arama yapıldı. Özel eğitimli dedektör köpeklerin tırda yüklü bulunan halılara tepki vermesi üzerine rulo halindeki halılar açıldı.

Halıların içinden 137,5 kilogram afyon sakızı çıktı -VİDEO

137 KİLO UYUŞTURUCUYA EL KONULDU

Halıların içinde saptanan şeffaf, vakumlanmış paketler içindeki maddeden alınan numunenin afyon sakızı cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi. Halıların içine gizlenmiş şekilde Türkiye'ye sokulmak istenen toplam 137 kilo 450 gram uyuşturucuya el konuldu.

TIR'daki halıların içinden 137 kilo afyon sakızı çıktı -1

TIR'daki halıların içinden 137 kilo afyon sakızı çıktı -2

TIR'daki halıların içinden 137 kilo afyon sakızı çıktı -3

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