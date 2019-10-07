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Gümrükçülere 'rüşvet' operasyonu: 18 gözaltı

Tekirdağ merkezli 4 ilde rüşvet aldıkları belirlenen gümrük görevlilerine yönelik operasyon düzenlendi. 18 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 1 şüpheli aranıyor.

DHA | 07.10.2019 - 11:59..
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü personelinin, gümrük ile iş yapan şirket görevlilerinden rüşvet aldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı.

BANKA HESAPLARI TEK TEK İNCELENDİ

9 ay önce başlatılan çalışma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip ile bazı gümrük görevlilerinin, rüşvet alırken görüntüleri elde edildi. Banka hesap hareketleri de tek tek incelendi. Tüm çalışmalar sonunda da rüşvet alan gümrükçüler tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliye yönelik polis, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Tekirdağ, İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında halen başka bir ilde görevde olan eski Tekirdağ Gümrük Müdürü B.S.Ö. ile müdür yardımcısının da bulunduğu 18 şüpheli yakalandı, 1 şüpheli ise aranıyor.

BAŞKA GÖZALTILAR DA OLABİLİR

Şüpheliler sorgulanmak üzere Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, polisin çalışmalarını sürdürdüğü ve başka gözaltıların da olabileceği bildirildi.

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