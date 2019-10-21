Gümrükten geçecek araçlara yapay zeka ile tarama yapılacak

Günümüzde bir hayli gelişen yapay zeka teknolojileri, hemen hemen her alanda karşımıza çıkıyor. İnsanların işlerini oldukça kolaylaştıran bu teknoloji, artık ülkemizdeki gümrük kapılarında da kullanılacak.

Gümrük kapılarında artık Tarama Ağı Projesi ile yapay zeka taraması yapılacak. Kaçakçılığın önlenmesi ve kayıt dışılığın azalmasını sağlayan bu yeni proje sayesinde, araç veya yükün içerisindeki yasa dışı suç ve tehdit unsurları otomatik olarak belirlenebilecek

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ALTYAPI KURULDU

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın gümrük kontrollerini uluslararası ticaretin hızını kesmeyecek biçimde yürütmek, kamu sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak yasa dışı ticaretle en etkin biçimde mücadele etmek için yüksek teknolojiye dayalı teknik bir altyapı kurduğunu vurguladı.

SAATLERCE SÜREN İŞLEMLER DAKİKALAR İÇİNDE HALLEDİLECEK

Gümrük kapılarından giriş ve çıkış yapan her tür araç ve konteynerin fiziki müdahale gerektirmeden detaylı analizini sağlayan 68 adet X-Ray Araç ve Konteyner Tarama Sistemi'nin, ticaret hacmi yüksek tüm gümrük kapı ve limanlara kurulduğunu vurgulayan Pekcan, ileri teknolojiye sahip bu sistemlerin, araç ve konteynerlerin röntgen filmini çekerek, saatlerce sürebilen gümrük kontrollerinin dakikalar içinde hızlı ve nitelikli olarak gerçekleşmesini sağladığını belirtti.

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak TÜBİTAK tarafından geliştirilecek proje ile modern bir gümrük uygulamasını daha hayata geçirerek, tüm dünya gümrük idarelerine örnek olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.