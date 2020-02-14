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Gümrükte 5 milyon dolarlık vurgun yapan İranlı yakalandı

Gümrük fazlası malları ihaleyle satın aldırma vaadiyle kandırdığı kişilerden 5 milyon dolar alan İranlı, operasyonla yakalandı.

İHA | 14.02.2020 - 23:04..
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Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstanbul’da gümrükten ihale ile mal alacağını söyleyerek bir kişinin 3 milyon dolarını dolandıran şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Gümrükte 5 milyon dolarlık vurgun yapan İranlı yakalandı

İRAN UYRUKLU ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmalar neticesinde şüphelinin İran uyruklu Moosen R. M. (54) olduğu belirlendi.

Ekipler, Moosen R.M.’yi 5 Şubat günü gerçekleştirilen operasyonla yakalayarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.

Gümrükte 5 milyon dolarlık vurgun yapan İranlı yakalandı

LÜKS ARAÇLARLA SOSYAL MEDYA POZLARI

Şüpheli Moosen R.M.’nin dolandırıcılıktan elde ettiği değerlendirilen paralarla son model otomobiller aldığı, lüks yerlerde yaşadığı ve bunları sosyal medyada paylaştığı öğrenildi. Şüphelinin aynı zamanda başka kişileri de dolandırdığı ve toplamda 5 milyon dolarlık haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Gümrükte 5 milyon dolarlık vurgun yapan İranlı yakalandı

Gözaltına alınan Moosen R.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gümrükte 5 milyon dolarlık vurgun yapan İranlı yakalandı

Gümrükte 5 milyon dolarlık vurgun yapan İranlı yakalandı

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