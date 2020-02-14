Gümrükte 5 milyon dolarlık vurgun yapan İranlı yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstanbul’da gümrükten ihale ile mal alacağını söyleyerek bir kişinin 3 milyon dolarını dolandıran şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

İRAN UYRUKLU ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmalar neticesinde şüphelinin İran uyruklu Moosen R. M. (54) olduğu belirlendi.

Ekipler, Moosen R.M.’yi 5 Şubat günü gerçekleştirilen operasyonla yakalayarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.

LÜKS ARAÇLARLA SOSYAL MEDYA POZLARI

Şüpheli Moosen R.M.’nin dolandırıcılıktan elde ettiği değerlendirilen paralarla son model otomobiller aldığı, lüks yerlerde yaşadığı ve bunları sosyal medyada paylaştığı öğrenildi. Şüphelinin aynı zamanda başka kişileri de dolandırdığı ve toplamda 5 milyon dolarlık haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan Moosen R.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.