taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9576
Euro
6.5541
Altın
1571.59
Borsa
119774.32
Gram Altın
301.038
Bitcoin
55092.24

Gümrükte oluşan teknik arıza, tır kuyruğuna sebep oldu

Erenköy Gümrük Müdürlüğü’nde yaşanan teknik arıza nedeniyle, bölgede oluşan tır kuyruğu, drone ile havadan görüntülendi.

İHA | 29.01.2020 - 15:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, Erneköy Gümrük Müdürlüğü'nde yaşanan teknik bir arıza sonrası, gümrük önünde kilometrelerce uzunlukta tır kuyruklarının oluştu.

TIRLAR KONTAK KAPATTI

Gümrük önünde bekleyen şoförler, tırları ile gümrüğe girebilmek için saatlerce beklediklerini belirtti. Kimi şoförler yolda yoğun trafikte ilerlemeye çalışırken kimisinin de yol kenarında park ederek kontak kapattığı öğrenildi.

Gümrükte oluşan teknik arıza, tır kuyruğuna sebep oldu

Gümrükte oluşan teknik arıza, tır kuyruğuna sebep oldu

"İKİ SAATTİR OLDUĞUMUZ YERDE BEKLİYORUZ"

Yolda bekleyen tır şoförlerinden biri, “İki saattir olduğumuz yerde bekliyoruz. Normalde böyle olmazdı ama içeride sıkıntı var sanırım.” dedi.

Gümrükte oluşan teknik arıza, tır kuyruğuna sebep oldu

Gümrükte oluşan teknik arıza, tır kuyruğuna sebep oldu

Gümrükte oluşan teknik arıza, tır kuyruğuna sebep oldu


İlginizi Çekebilir
Kosovalı liderden Kürdistan açıklaması:Bağımsız olmalılar
YPG'ye sempati duyduğunu söyleyen Kosovalı Lider Lirije Kajtazi, "Kürdistan’ın bağımsız olmasını umut ediyorum" dedi.
Manisa'da koyunların depreme tepkisi
Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem sırasında, koyunların korkuyla hareket ettiği o anlar kameraya yansıdı.
Sevgilisini aklamak için yaşlı kadını gasbettirdi
Bursa'da, temizliğe gittiği evden para çalmakla suçlanan sevgilisini aklamak için, ev sahibini gasbettiren şahıs ve suç ortakları yakalandı.
Doktoru darbetti, burs şartını kabul etti
Van'da özel hastanede görevli doktoru darbettiği öne sürülen E.Ö., soruşturma aşamasında, doktorun, 3 çocuğa toplam 7 bin lira burs verme şartını kabul ederek, yargılanmaktan kurtuldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

234
Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

200
Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

333
Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

582
2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

100
Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

23
Bekçilerle ilgili hazırlanan kanun teklifi komisyonda

Bekçilerle ilgili hazırlanan kanun teklifi komisyonda

454
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir