İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, Erneköy Gümrük Müdürlüğü'nde yaşanan teknik bir arıza sonrası, gümrük önünde kilometrelerce uzunlukta tır kuyruklarının oluştu.

TIRLAR KONTAK KAPATTI

Gümrük önünde bekleyen şoförler, tırları ile gümrüğe girebilmek için saatlerce beklediklerini belirtti. Kimi şoförler yolda yoğun trafikte ilerlemeye çalışırken kimisinin de yol kenarında park ederek kontak kapattığı öğrenildi.

Gümrükte oluşan teknik arıza, tır kuyruğuna sebep oldu

"İKİ SAATTİR OLDUĞUMUZ YERDE BEKLİYORUZ"

Yolda bekleyen tır şoförlerinden biri, “İki saattir olduğumuz yerde bekliyoruz. Normalde böyle olmazdı ama içeride sıkıntı var sanırım.” dedi.



