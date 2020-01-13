Gümüşdağ İBB Meclisi'ndeki görevinden istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ocak ayı meclis toplantısı sonunda konuşan Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, 17 Ocak'ta İBB Meclis 1. Başkanvekilliği görevinden ayrılacağını açıkladı.

16 yıl boyunca görev yaptığı meclis başkanlığı görevi dolayısıyla mutlu olduğunu ifade eden Gümüşdağ, tüm belediye başkanlarına ve meclis üyelerine teşekkür etti.

"UZUN ZAMANDIR YOĞUN ÇALIŞIYORUM"

Çok yoğun bir tempoyla çalıştığını aktaran Gümüşdağ, "Başakşehir Futbol Kulübüne olan tutkumu biliyorsunuz. Zaman zaman dört ayrı görev yapmak nasip oldu. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi 1. Başkanvekilliği ve fabrika... Bana anlayış gösteren eşime ve kızıma da bu konuda ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da bu zamana kadar verdiği destek ve güveninden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra meclis üyesi sıfatıyla aranızda olacağım." ifadelerini kullandı.

SEÇİM ŞUBAT AYINDA YAPILACAK

İstifanın ardından şubat ayı meclis toplantısında Meclis 1. Başkanvekilliği için seçim yapılması bekleniyor. Gümüşdağ'ın istifa açıklaması başkanı olduğu İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün Twitter hesabından da duyuruldu.