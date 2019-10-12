Gümüşhane’de yapımı 2015 yılında tamamlanan ancak çeşitli sorunlar nedeniyle hizmete açılamayan 200 yataklı yeni devlet hastanesindeki, heyelan önleme yapım işi devam ediyor.

Hastanenin arkasından 450 bin metreküp hafriyat alınarak hareket kısmen durdurulurken, hastanenin çevresinde yerin altına 15 katlı bina yüksekliğinde diyafram duvar yapılıyor.

Hastanenin arka tarafında bulunan alandan yer yer 50 metre derinliğe ulaşılarak 450 bin metreküp hafriyat boşaltılırken, Türkiye’de sadece 8 tane bulunan devasa diyafram duvar delgi makinesi, geçtiğimiz günlerde yüklenici firma tarafından Gümüşhane’ye getirilerek çalışmalara başlandı.

Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne 47 milyon liralık harcama





52 METRE DERİNE İNİLECEK

Hastanenin önünde, arkasında ve yan tarafında olmak üzere 3 ayrı noktaya zeminden 37 metreden başlayarak 52 metre derinliğe kadar ulaşacak delgilerin açılmasının ardından, içerisine demir donatılar yerleştirildikten sonra betonla doldurularak hareket tamamen önlenmiş olacak.





8 AYDA BİTECEK

Hastane arkasındaki hafriyatın boşaltılmasının ardından alanda belli noktalara konulan ölçüm cihazlarından alınan verilere göre, hastanede ifade edilen kayma hareketi yok denecek seviyeye gelirken, mevsim şartları elverirse 7-8 ay içerisinde bitirilecek çalışmanın ardından hastanenin açılmaması için hiçbir engel kalmamış olacak.





47 MİLYON LİRAYA İHALE EDİLDİ

TOKİ tarafından yapılan hastanenin heyelan önleme projesi Türkiye’nin önde gelen proje firmaları ve ODTÜ uzmanları tarafından hazırlanmış, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 47 milyon liraya ihale edilmişti.





HASTANENİN MALİYETİ 51 MİLYON LİRA

Gümüşhane'de Bağlarbaşı mevkiinde yapımına 2012 yılında başlanan ve 51 milyon liraya mal olan 8 katlı, 200 yataklı ve bünyesinde 10 ameliyathane ile 30 yoğun bakım ünitesi yer alan yeni devlet hastanesinin inşaatı, 2015´te tamamlanmıştı.



