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Gümüşhane-Trabzon karayolunda heyelan

Zigana Dağı mevkiinde dev kayalar heyelanla birlikte yola düşerken, 3 şeritli yolun 2 şeridi ulaşıma kapandı.

İHA | 22.12.2018 - 01:57..
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Gümüşhane-Trabzon karayolunun Zigana Dağı Köstere köyü İstela mevkiinde yamaçta bulunan devasa kayalar, heyelanla birlikte büyük bir gürültüyle yola düştü. Olayın olduğu esnada, yoldan araç geçmemesi büyük bir faciayı önledi.

Gümüşhane-Trabzon karayolunda heyelan

TÜNELE 3 KİLOMETRE MESAFEDE HEYELAN

Gümüşhane tarafından Zigana Tüneli’ne 3 kilometre mesafede gerçekleşen olayın ardından, bölgede bulunan Bakımevi'nde 24 saat esasıyla çalışan kara yolları ekipleri, iş makineleriyle yolu trafiğe açmak için çalışmalara başladı.

Gümüşhane-Trabzon karayolunda heyelan

3 ŞERİDİN 2'Sİ KAPANDI

Heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle 3 şeritli yolun 2 şeridinin ulaşıma kapandığı, Gümüşhane-Trabzon karayolunda ulaşımın, bu bölgede tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi.

Gümüşhane-Trabzon karayolunda heyelan

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