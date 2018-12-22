Gümüşhane-Trabzon karayolunda heyelan

Gümüşhane-Trabzon karayolunun Zigana Dağı Köstere köyü İstela mevkiinde yamaçta bulunan devasa kayalar, heyelanla birlikte büyük bir gürültüyle yola düştü. Olayın olduğu esnada, yoldan araç geçmemesi büyük bir faciayı önledi.

TÜNELE 3 KİLOMETRE MESAFEDE HEYELAN

Gümüşhane tarafından Zigana Tüneli’ne 3 kilometre mesafede gerçekleşen olayın ardından, bölgede bulunan Bakımevi'nde 24 saat esasıyla çalışan kara yolları ekipleri, iş makineleriyle yolu trafiğe açmak için çalışmalara başladı.

3 ŞERİDİN 2'Sİ KAPANDI

Heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle 3 şeritli yolun 2 şeridinin ulaşıma kapandığı, Gümüşhane-Trabzon karayolunda ulaşımın, bu bölgede tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi.